Manisa'da bir otomobilde kaçak içki yakalandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde durdurulan otomobilde kaçak rakı ve votka ele geçirildi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde durdurulan otomobilde kaçak rakı ve votka ele geçirildi.
Salihli İlçe Jandarma ekipleri, Durhasallı Mahallesinde kaçak içki sattığından şüphelenilen A.D'nin (37) kullandığı 43 AAD 500 plakalı otomobili durduran ekipler, 61 şişe kaçak rakı, 33 şişe kaçak votka ele geçirdi.
A.D'nin jandarma karakolunda ifadesine başvuruldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay