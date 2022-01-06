Manisa'da bir otomobilde İbranice el yazması kitap ele geçirildi - Haberler
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Manisa'da bir otomobilde İbranice el yazması kitap ele geçirildi

Manisa'da bir otomobilde İbranice el yazması kitap ele geçirildi
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir araçta yapılan aramada, ceylan derisinden yapılmış İbranice el yazması kitap bulundu, 2 kişi gözaltına alındı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir araçta yapılan aramada, ceylan derisinden yapılmış İbranice el yazması kitap bulundu, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen İbranice el yazması kitabın, Manisa'dan İzmir'e götürüleceği bilgisi üzerine plakası açıklanmayan otomobili Mimar Sinan Bulvarı'nda durdurdu.

Araçta yapılan aramada, koltuğun altında ceylan derisinden yapılmış İbranice kitap bulundu.

Araçtaki 2 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

20 sayfadan oluşan ve büyü kitabı olduğu değerlendirilen kitabın tarihi nitelikte olup olmadığının tespiti için bilirkişi tarafından inceleneceği belirtildi.

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AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

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