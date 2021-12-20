Manisa'da bir otomobilde 300 tabanca mermisi bulundu
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki bir otomobilde, 300 tabanca mermisi ve uyuşturucu hap bulundu.
MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki bir otomobilde, 300 tabanca mermisi ve uyuşturucu hap bulundu.
Manisa- Turgutlu kara yolunda uygulama yapan polis ekipleri, 45 AFN 447 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 300 tabanca mermisi ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
Araçtaki S.D, A.D. ve A.Z. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri
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