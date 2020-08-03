Manisa'da bir otomobil, trafik ışığında bekleyen araçlara çarptı
Manisa'nın Kula ilçesinde bir otomobilin trafik ışığında bekleyen otomobillere çarpması sonucu maddi hasar oluştu.
03.08.2020 16:19 | Son Güncelleme: 03.08.2020 17:18
Manisa'nın Kula ilçesinde bir otomobilin trafik ışığında bekleyen otomobillere çarpması sonucu maddi hasar oluştu.
Samet Burak Sarı idaresindeki 06 BEZ 219 plakalı otomobil Uşak-İzmir kara yolu Orhan Acar kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere çarptı.
Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan olmazken 6 araçta maddi hasar meydana geldi.
Kaza nedeniyle Uşak-İzmir kara yolunda yoğunluk oluştu.
Kaynak: AA