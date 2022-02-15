Manisa'da Bir öğrenci 600 kitap bağışladı

YUNUSEMRE, MANİSA (Bültenler) - Özel bir kolejde eğitim öğretimine devam eden11 yaşındaki Ege Orçun Bozok "Kütüphanesiz okul kalmasın" projesi kapsamında "Paylaşarak Okuyorum"kampanyasına katıldı. Hafsa Sultan İlkokuluna 600 kitap bağışlayanEge Orçun Bozok ailesinin ve arkadaşlarının gurur kaynağı oldu.

Yunusemre ilçesinde okul kütüphanelerindekitap sayılarının arttırılması için Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından"Paylaşarak Okuyorum" kampanyasıbaşlatıldı. KampanyakapsamınEge Orçun Bozok Hafsa Sultan İlkokulu 600kitap bağışladı.Hafsa Sultan İlkokulu'nda bin kitap toplanırken Yunusemre ilçesinin tamamında10 bin kitap toplandı. Yunusemre ilçesinde hedefin ise 40 bin kitap olduğu ve kampanyanın21 marta kadar devam edeceği öğrenildi.

Yunusemre ilçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş kiyap okumanın önemine vurgu yaptı.Demirtaş "Milli Eğitim Bakanlığımızın 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın' projesi kapsamında Yunusemre ilçemizde "Paylaşarak Okuyorum" kampanyası başlattık. Şuanda öğrencilerimizden 10 bin kitap geldi. Bugün Yunusemre Hafsa Sultan İlkokulundayız. Bu okulumuzdakampanya kapsamında 1000 'inüzerinde kitabımız oldu. Bu kitapların 600 tanesini Ege Orçun Bozok bağışladı. Kampanyamız 21 marta kadar devam edecek.Hedefimiz kampanya sürecinde 40 bin üstü kitap toplamaktır" dedi.

Hafsa Sultan İlkokulu 600kitap bağışlayan 11 yaşındaki ise Ege Orçun Bozok"6 yaşından beri kitap okuyorum. Okuduğum kitapları Hafsa Sultan İlkokuluna hediye ettim. Arkadaşlarımda okusun istiyorum. Bu güne kadar okuduğum 600 kitabı Hafsa Sultan İlkokuluna teslim ettimmutluyum"dedi.

Hafsa Sultan İlkokulu öğrencisi Ela merve Doğru ise " Ege Orçun'un getirdiği kitaplar çok güzel kendisine teşekkürediyorum. Okulumuzun kitapları çok güzel. Ben kitap okumayı çok seviyorum . İstediğim zaman buradan kitap alıp okuyacağım" dedi.

Hafsa Sultan İlkokulu öğrencisi Pelin Türkerkitapları çok sevdiğini kitapların arasında kendinievinde gibi hissettiğini söyledi.

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