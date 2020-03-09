Manisa'da bir milyon dekar bağ kadınların eliyle sezona hazırlanıyor
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Manisa'da bir milyon dekar bağ kadınların eliyle sezona hazırlanıyor

Yıllık ortalama 300 bin ton rekolteyle Türkiye'nin çekirdeksiz kuru üzüm üretiminin büyük bölümünün karşılandığı Manisa'daki yaklaşık 1 milyon dekar alanda, bağ bağlama mesaisi devam ediyor.

09.03.2020 11:02 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:02
Manisa'da bir milyon dekar bağ kadınların eliyle sezona hazırlanıyor

Yıllık ortalama 300 bin ton rekolteyle Türkiye'nin çekirdeksiz kuru üzüm üretiminin büyük bölümünün karşılandığı Manisa'daki yaklaşık 1 milyon dekar alanda, bağ bağlama mesaisi devam ediyor.

Bağ bozumunun ardından kış mevsiminde uykuya geçen bağlarda yeni sezon hazırlıkları kadınların "bağ bağlama" işlemiyle sürüyor.

Sabah üzüm bağlarına giden kadınlar, önceden budanmış asma çubuklarını bağlardaki tellere bağlıyor.

Üzümün kalitesi ve rahat hasat edilmesi için yapılan "bağ bağlama" işlemi, bölgede günlük 90 lira yevmiye ile çalışan kadınlar tarafından yapılıyor.

Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üzüm hasadına kadar 9 ay sürecek meşakkatli bir çalışmanın ilk aşaması olan bağ bağlama sezonunun başladığını söyledi.

Üzüm üreticiliğinin oldukça zor bir uğraş olduğuna dikkati çeken Okur, kadınların üzüm bağlarından sofralara ulaşana kadar her aşamada yoğun bir emeğinin olduğunu belirterek, "Bağ budaması, bağlanması ve üzüm hasadına kadar olan her alanda kadınlarımızın çokça emeği bulunmaktadır. Kadınlarımız bizim için çok değerlidir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bazı kadınlarımız gün yaparken bizim çiftçi kadınlarımız bağlarda, tarlalarda kendi ailelerine katkıda bulunuyorlar. Onları tebrik ediyorum." dedi.

Aile ekonomisine katkı sağlıyorlar

Sabah 06.00'da uyandıklarını ve 07.00'de bağa geldiklerini belirten 36 yaşındaki Cansel Sözeri, "Oğlum okuyor. Çocuğuma destek için çalışıyorum. Günlük 90 lira kazanıyoruz. Yağmurda çamurda sürekli gelmek zorundayız. Hava soğuk olsa bile bağ bağlama yapıyoruz. Evde oturmaktansa aile ekonomisine katkı sağlıyorum." diye konuştu.

Kendi işleri tamamladıktan sonra bağ bağlama işlerine gittiklerini söyleyen Derya Akın da "Hem ev işi hem de tarla işi bize ait. Ev işi kolay tarla işi daha zor fakat biz alışkınız." ifadelerini kullandı.

Bağ bağlama işleminin 1 ay kadar sürdüğünü anlatan 52 yaşındaki 4 çocuk annesi Satiye Yılmaz da şöyle konuştu:


"Kırağıda, yağmurda, çamurda çalışıyoruz. Eve ve çocuklarımıza katkı olsun diye çalışıyoruz. Bu bağlama işlemi 1 ay sürüyor. Soğuklarda gelip çalışıyoruz bazen ateş yakarak ısınıyoruz. Buradan gidip sonra da evde iş yapıyorum. Ben sabah saat 04.00'de kalkıyorum. Sonra işlerimi yaptıktan sonra yola çıkıyorum."

Kaynak: AA

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Manşet

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