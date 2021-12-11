MANİSA'DA BİR MARKETİN ÖNÜNDEKİ GAZLI İÇECEK KOLİSİNİ ÇALAN ŞÜHELİ KAMERADA - Haberler
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MANİSA'DA BİR MARKETİN ÖNÜNDEKİ GAZLI İÇECEK KOLİSİNİ ÇALAN ŞÜHELİ KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir market önünden bir koli gazı içecek çalan kişi, işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir market önünden bir koli gazı içecek çalan kişi, işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Market çalışanı Hasan Kolay (28), şikayetçi olmayacağını belirtip, "Çalan kişi gelsin helalleşsin, bir daha da böyle bir şey yapmasın" dedi.

Turgutlu ilçesi 7 Eylül Caddesi'ndeki bir marketin önündeki, içinde 12 adet 1.5 litrelik gazlı içecek bulunan koli, dün, saat 21.05'te çalındı. Çevredeki diğer esnafların bağrışmaları üzerine dışarı çıkan market çalışanı Murat Kolay, dükkanının önündeki meşrubat kolilerinden birinin çalındığını fark etti. Market çalışanı Hasan Kolay, "İhtiyacı olan varsa 1 tane alabilir ama kolisiyle götürdü mü bize de yazık. Şikayetçi olmayacağım. Çalan kişi gelsin helalleşsin, bir daha da böyle bir şey yapmasın" dedi.

MANİSA'DA BİR MARKETİN ÖNÜNDEKİ GAZLI İÇECEK KOLİSİNİ ÇALAN ŞÜHELİ KAMERADA

MANİSA'DA BİR MARKETİN ÖNÜNDEKİ GAZLI İÇECEK KOLİSİNİ ÇALAN ŞÜHELİ KAMERADA

MANİSA'DA BİR MARKETİN ÖNÜNDEKİ GAZLI İÇECEK KOLİSİNİ ÇALAN ŞÜHELİ KAMERADA

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