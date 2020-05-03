Manisa'da bir mahallenin karantina süresi uzatıldı

Manisa'da karantina uygulanan bir mahallede, tedbirin bir süre daha devam etmesi, bir sokakta ise bu gece itibarıyla sonlandırılması kararlaştırıldı.

Manisa'da karantina uygulanan bir mahallede, tedbirin bir süre daha devam etmesi, bir sokakta ise bu gece itibarıyla sonlandırılması kararlaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Alaşehir ilçesine bağlı Gümüşçay Mahallesi'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında 19 Nisan'da başlatılan ve bu gece sona ermesi beklenen karantina uygulaması, 15 Mayıs'a uzatıldı.

Demirci ilçesinde de Kılavuzlar Mahallesi Kahve Sokağı'nda 12 Nisan'da başlayan ve 7 gün uzatma kararı alınan karantinanın, sürenin sona erdiği bu gece 00.00'da kaldırılmasına karar verildi.

Kaynak: AA