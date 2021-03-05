Manisa'da bir mahallenin haberleşme kablolarını çalan hırsız, kaza yapınca yakalandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde bir mahallenin haberleşme ve enerji naklini sağlayan kabloları kesip, kamyonetine yükledikten sonra olay yerinden kaçan şüpheli, kaza yapınca jandarma ekiplerince yakalandı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde bir mahallenin haberleşme ve enerji naklini sağlayan kabloları kesip, kamyonetine yükledikten sonra olay yerinden kaçan şüpheli, kaza yapınca jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine Yeşildere Mahallesi yakınlarında meydana gelen bir trafik kazasına müdahale etmeye giden jandarma ekipleri, şarampole devrilen kamyonette, kablo kesme makası ile bir iletişim firmasına ait haberleşme kablolarını kesilmiş halde buldu.

Hafif yaralı kamyonet sürücüsü N.A'yı (38) sorgulayan ekipler, kabloların Yeşildere Mahallesi yakınlarından geçen iletişim hattından kesildiğini belirledi.

Gözaltına alındıktan sonra, suçunu itiraf ettiği öğrenilen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay