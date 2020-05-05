Manisa'da bir mahalledeki karantina sona erdi

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Caberfakılı Mahallesi'ndeki karantina kaldırıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Caberfakılı Mahallesi'ndeki karantina kaldırıldı.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca 15 Nisan'da başlatılan ve 28 Nisan'da uzatılan karantina kararı bugün sona erdi.

Açıklamada "İlimiz Alaşehir ilçesine bağlı Caberfakılı Mahallesin'de 28 Nisan'da uzatılan karantina uygulamasının, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla 5 Mayıs'ta kaldırılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA