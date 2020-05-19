Manisa'da bir mahallede karantina süresi uzatıldı
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Manisa'da bir mahallede karantina süresi uzatıldı

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında 5 Mayıs'ta başlatılan karantina uygulaması 26 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Manisa'da bir mahallede karantina süresi uzatıldı
19.05.2020 20:28 | Son Güncelleme: 19.05.2020 20:28

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında 5 Mayıs'ta başlatılan karantina uygulaması 26 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Karaağaçlı Mahallesi'nde bu gece sona ermesi beklenen karantina uygulamasının süresinin uzatılmasına karar verdi.

Karantinanın 26 Mayıs 2020 saat 00.00'a kadar devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

Manşet

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