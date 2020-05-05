Manisa'da bir mahalle karantinaya alındı

Manisa'nın Salihli ilçesinde Karaağaç Mahallesi karantinaya alındı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde Karaağaç Mahallesi karantinaya alındı.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Salihli İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ilçeye bağlı Karaağaç Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantina uygulanacak.

Kararın ardından mahalle, 14 gün süreyle giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Kaynak: AA