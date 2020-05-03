Manisa'da bir mahalle karantinaya alındı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca Akhisar ilçesine bağlı Kömürcü Mahallesi'nin 14 gün süresince karantinaya alındığı belirtildi.

Kentte daha önce Soma, Turgutlu, Demirci, Alaşehir ve Akhisar ilçelerinde bazı apartmanlar ve mahalleler de karantinaya alınmıştı.

Kaynak: AA