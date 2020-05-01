Manisa'da bir mahalle karantinaya alındı

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Beğel Mahallesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Beğel Mahallesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Gördes ilçesine bağlı kırsal Beğel Mahallesi'nin 14 gün süresince karantinaya alındığı belirtildi.

Kentte daha önce Soma, Turgutlu, Demirci, Alaşehir ve Akhisar ilçelerinde bazı apartmanlar ve mahalleler karantinaya alınmıştı.

Kaynak: AA