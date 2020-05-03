Manisa'da bir mahalle daha karantinaya alındı
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Manisa'da bir mahalle daha karantinaya alındı

Manisa'da bir mahalle daha karantinaya alındı
03.05.2020 21:55 | Son Güncelleme: 03.05.2020 21:55

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı kırsal Kömürcü Mahallesi korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinaya alındı.

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı kırsal Kömürcü Mahallesi korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinaya alındı.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlimiz Akhisar ilçesine bağlı Kömürcü Mahallesi 03.05.2020 tarihi saat 24.00 itibariyle; korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 03.05.2020 tarihli ve 2020/36 sayılı kararı ile 14 gün süresince karantina altına alınmıştır." - MANİSA

Kaynak: İHA

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