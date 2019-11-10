Manisa'da bir kişi yol ortasında ölü bulundu

Manisa'da bir kişi yol ortasında ölü bulundu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kıraathanede çalışan bir kişi yol ortasında ölü bulundu.

10.11.2019 14:12 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:12
Manisa'da bir kişi yol ortasında ölü bulundu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kıraathanede çalışan bir kişi yol ortasında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçede bir kıraathanede çalışan 2 çocuk babası Mehmet Eler'i, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde yolda yatar vaziyette gören çevre sakinleri polis ve ambulansa verdi.

Sağlık ekipleri Eler'in öldüğünü saptadı.

Eler'in cesedi otopsiye gönderilirken polis çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Kaynak: AA
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