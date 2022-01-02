Manisa'da bir kişi 'yatırım yapacağız' vaadiyle 27 bin TL dolandırıldı - Haberler
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Manisa'da bir kişi 'yatırım yapacağız' vaadiyle 27 bin TL dolandırıldı

Manisa'da bir kişi 'yatırım yapacağız' vaadiyle 27 bin TL dolandırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir kişi kendisine 'yatırım yapacağız' vaadiyle 27 bin TL dolandırıldı.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir kişi kendisine 'yatırım yapacağız' vaadiyle 27 bin TL dolandırıldı.

Olay, Sarıgöl ilçesine bağlı Emcelli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede yaşayan M.B., kendisini yatırım sayfası olarak tanıtan sosyal medya hesabına 27 bin 950 TL gönderdi. Parasını istemek için kendisine verilen telefon numarasını arayan M.B., kimseye ulaşamayınca dolandırıldığını anlayarak durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine araştırma yapan Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT, dolandırıcılık şüphelisinin yabancı uyruklu L.A. olduğunu tespit etti. L.A.'nın yakalanması için başlatılan çalışma devam ediyor. - MANİSA

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