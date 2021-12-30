Manisa'da bir kişi, silahlı saldırı sonucu yaralandı - Haberler
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Manisa'da bir kişi, silahlı saldırı sonucu yaralandı

Manisa'da bir kişi, silahlı saldırı sonucu yaralandı
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir kişi, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir kişi, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Umut Duman (25), Avnigemicoğlu Caddesi üzerindeki evine girdiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Açılan ateş sonucu bacağından yaralanan Duman, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Duman'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan failin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

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