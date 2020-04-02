Manisa'da bir kişi silahla yaralandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tabancayla vurulan kişi yaralandı.
02.04.2020 21:48 | Son Güncelleme: 02.04.2020 21:48
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tabancayla vurulan kişi yaralandı.
Özyurt Mahallesi Nişancılar Sokak'ta yaşayan M.K. ile S.A. arasında sokakta tenekede ateş yakılması nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A. tabanca ile M.K'yı yaraladı.
Yaralı, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA