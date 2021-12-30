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Manisa'da bir kişi silahla ayağından yaralandı

Manisa'da bir kişi silahla ayağından yaralandı
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, dağlık alanda silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, dağlık alanda silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Bayındırlık Mahallesi Ağlayan Kaya mevkisindeki ormanlık alanda bir kişinin silahla yaralandığı ihbarı üzerine polis ve sağlık ekibi belirtilen bölgeye sevk edildi.

Ayağından silahla yaralandığı tespit edilen Fırat Altaş (27), 112 Acil Servis ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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