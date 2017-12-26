Manisa'da Bir Kişi Otomobilde Ölü Bulundu

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde bir kişi otomobilde ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, Seyitler Mahallesi'nde yol kenarında park halindeki bir otomobilin içinde hareketsiz duran bir kişinin bulunduğunu gören vatandaşlar, jandarma ve sağlık ekiplerini aradı.



Sağlık ekiplerinin incelemesinde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.



Darp ya da yara izine rastlanmayan cesedin 2 gün önce Ahmetli ilçesindeki ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan Hasan Gürbudak'a (31) ait olduğu tespit edildi.



Aracın içinde ilaç kutuları da bulan ekipler, savcılık incelemesinin ardından cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.