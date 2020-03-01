Manisa'da bir kişi, kahvehanede öldürüldü
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Manisa'da bir kişi, kahvehanede öldürüldü

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kişi, kahvehanede tabancayla vurularak öldürüldü.

01.03.2020 13:38 | Son Güncelleme: 01.03.2020 13:38
Manisa'da bir kişi, kahvehanede öldürüldü

'nın ilçesinde bir kişi, kahvehanede tabancayla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Taytan Mahallesi'nde arkadaşlarıyla kahvehanede oturan Ahmet Korkmaz'ın (37) yanına gelen Ş.Y. henüz bilinmeyen nedenle Korkmaz'a silahıyla ateş etti. Başından ve ayaklarından yaralanan Ahmet Korkmaz, yaşamını yitirdi.

Olay yerinden otomobili ile kaçan şüpheli Ş.Y. ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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