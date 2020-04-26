Manisa'da bir kişi evinde ölü bulundu
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde servis şoförlüğü yapan kişi evinde ölü bulundu.
26.04.2020 22:06 | Son Güncelleme: 26.04.2020 22:06
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde servis şoförlüğü yapan kişi evinde ölü bulundu.
Yeni Mahalle Düz Sokakta ikamet eden servis şoförü Hamza Pirinççeker'e (36) ulaşamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, yerde yatar halde buldukları Pirinççeker'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Pirinççeker'in cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA