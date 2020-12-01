Cenaze töreninde ağabeyi ile yengesini pompalı tüfekle yaraladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları netleşti! Bu akşam başlıyor

Cenaze töreninde ağabeyi ile yengesini pompalı tüfekle yaraladı

01.12.2020 13:51 | Son Güncelleme: 01.12.2020 14:25
Cenaze töreninde ağabeyi ile yengesini pompalı tüfekle yaraladı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde cenaze töreninde ağabeyi ile yengesini pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde cenaze töreninde ağabeyi ile yengesini pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan kişi gözaltına alındı.

Turgutlu Şehir Mezarlığı'nda halalarının cenaze töreninde karşılaşan T.A. ile ağabeyi Murat A. (41) ve yengesi Ayşegül A. (35) arasında tartışma yaşandı. T.A, şoförü olduğu tırdan aldığı pompalı tüfekle, ağabeyi Murat A. (41) ve yengesi Ayşegül A'yı (35) vurdu.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Yeni korona tedbirleri sonrası İstanbul'da mesai saatlerine düzenleme
Yeni korona tedbirleri sonrası İstanbul'da mesai saatlerine düzenleme
Ünlü oyuncu da bir zamanlar kedicikmiş! Görüntüleri ortaya çıktı
Ünlü oyuncu da bir zamanlar kedicikmiş! Görüntüleri ortaya çıktı
Uğur'u diskalifiye ettiği için eleştirilerin hedefi olan Acun, sessizliğini bozdu
Uğur'u diskalifiye ettiği için eleştirilerin hedefi olan Acun, sessizliğini bozdu

Murat ve Ayşegül A, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, T.A'yı gözaltına aldı.

Ağabeyi ile T.A. arasında uzun süredir küslük bulunduğu, halalarının ölüm haberini aldığında da T.A'nın, "Cenazeye gelme, seni vururum." diyerek ağabeyini tehdit ettiği öne sürüldü.

Cenaze töreninde ağabeyi ile yengesini pompalı tüfekle yaraladı
Cenaze töreninde ağabeyi ile yengesini pompalı tüfekle yaraladı
Cenaze töreninde ağabeyi ile yengesini pompalı tüfekle yaraladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen

İlgili Haberler

Otomobilini vermeyen ağabeyi ve yengesini bıçakladı
Otomobilini vermeyen ağabeyi ve yengesini bıçakladı
İki çocuğunun annesini tüfekle başından yaraladı
İki çocuğunun annesini tüfekle başından yaraladı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta çıkan kavgada 2 kişi pompalı tüfekle yaralandı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta çıkan kavgada 2 kişi pompalı tüfekle yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Ali Babacan Halife Hafter Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Demet Akalın Acun Ilıcalı Gonca Vuslateri
Spor Orhun Ene Mbaye Diagne Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Kar Çocuk Edirne Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cenaze töreninde ağabeyi ile yengesini pompalı tüfekle yaraladı - Manisa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 14:26:00. #1.14#
title