Manisa'da bir iş yerinde trafik tesciline aykırı 34 motosiklet bulundu

Manisa'nın Kula ilçesinde bir iş yerinde trafik tescil kanuna aykırı 34 motosiklet bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçe jandarma komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Gökçeören Mahallesinde A.B.'ye (60) ait iş yerinde çok sayıda motosiklet bulunduğu ihbarı üzerine adreste arama yaptı.

İş yeri ve eklentilerinde yapılan incelemede tescil kaydı olmayan ya da farklı isim adına tescilli 28, hacizli, çalıntı veya şasi numarası kazınmış 6 motosiklet ile çok sayıda motosiklet parçası bulundu.

Çalıntı ve hacizli motosikletler ilçe yediemin deposuna teslim edilirken, gözaltına alınan iş yeri sahibi, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak