Manisa'da bir iş yerinde çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi
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Manisa'da bir iş yerinde çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

28.01.2021 11:31 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:35
Manisa'da bir iş yerinde çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi.

Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde bir apartmanın zemin katında hac malzemeleri satılan işletmede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin söndürdüğü yangında, işletme çalışanları ile apartman sakini 6 kişi dumandan etkilendi.

Dumandan etkilenenlerden 4'üne ambulans ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırılan 2 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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