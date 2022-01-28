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Bir iş yerinde 700 litre kaçak şarap ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Bir iş yerinde 700 litre kaçak şarap ele geçirildi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir iş yerinde variller içinde 700 litre kaçak şarap ele geçirildi.

YUNUSEMRE, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir iş yerinde variller içinde 700 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde işletmeciliğini A.Ş.'nin (50) yaptığı iş yerinde kaçak alkol üretimi yapıldığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Bugün saat 15.30'da iş yerine yapılan baskında, yaklaşık 700 litre şarap olduğu değerlendirilen madde ele geçirilerek el konuldu. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

(İHA)

Bir iş yerinde 700 litre kaçak şarap ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Yunusemre, Jandarma, Manisa, Alkol, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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