Manisa'da bir gündür haber alınamayan kişiyi jandarma buldu
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Manisa'da bir gündür haber alınamayan kişiyi jandarma buldu

Manisa'da bir gündür haber alınamayan kişiyi jandarma buldu
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Manisa'nın Soma ilçesinde yakınlarının bir gündür haber alamadığı kişi, jandarma tarafından bulundu.

Manisa'nın Soma ilçesinde yakınlarının bir gündür haber alamadığı kişi, jandarma tarafından bulundu.

Türkpiyale Mahallesinde yaşayan ve dün sabah mantar toplamak için evinden ayrılan 79 yaşındaki Ali Erçetin'den uzun süre haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Dün gece başlayan çalışma kapsamında Erçetin'e bugün Asar Baraj Göleti civarında ulaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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