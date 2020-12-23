Son dakika haberleri: Manisa'da bir grup genç okula saldırdı...O anlar kamerada
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Son dakika haberleri: Manisa'da bir grup genç okula saldırdı...O anlar kamerada

23.12.2020 23:43 | Son Güncelleme: 23.12.2020 23:52

Son dakika genel haberi... Manisa'da bir grup genç okula saldırdı.

Manisa'da bir grup genç okula saldırdı...O anlar kamerada

Kimliği belirlenemeyen saldırganlar okuldaki eğitim materyallerine zarar verdi

MANİSA - Manisa'da kimliği henüz belirlenemeyen bir grup, girdikleri okul bahçesinde yer alan eğitim materyallerine saldırdı. Okulda bulunan eğitim materyallerini ve otopark demirlerini kırarak kullanılamaz hale getiren saldırganların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Mehmet Suphi Egemen İlkokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz kimliği belirlenemeyen saldırganlar, okul demirlerinden atlayarak bahçeye girdi. Okul bahçesinde yer alan eğitim materyallerini hedef alan saldırganlar sera, hayvan figürleri ve oyuncak trene zarar verdi. Saldırganlar ayrıca okula ait otopark demirlerini de tekmeleyerek kırdı. Saldırganların okula zarar verdiği anlar ise saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Son dakika haberleri: Manisa'da bir grup genç okula saldırdı...O anlar kamerada
Son dakika haberleri: Manisa'da bir grup genç okula saldırdı...O anlar kamerada
Son dakika haberleri: Manisa'da bir grup genç okula saldırdı...O anlar kamerada
Son dakika haberleri: Manisa'da bir grup genç okula saldırdı...O anlar kamerada
Son dakika haberleri: Manisa'da bir grup genç okula saldırdı...O anlar kamerada
Son dakika haberleri: Manisa'da bir grup genç okula saldırdı...O anlar kamerada
Son dakika haberleri: Manisa'da bir grup genç okula saldırdı...O anlar kamerada
Son dakika haberleri: Manisa'da bir grup genç okula saldırdı...O anlar kamerada
Son dakika haberleri: Manisa'da bir grup genç okula saldırdı...O anlar kamerada
Son dakika haberleri: Manisa'da bir grup genç okula saldırdı...O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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