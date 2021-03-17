Son dakika haber... Bir fidanlıkta bulunan el bombası imha edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber... Bir fidanlıkta bulunan el bombası imha edildi

17.03.2021 19:53 | Son Güncelleme: 17.03.2021 20:21

Gelen son dakika haberlerine göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir fidanlıkta gömülü bulunan el bombası, polis tarafından imha edildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir fidanlıkta gömülü bulunan el bombası, polis tarafından imha edildi.

Kurtuluş Mahallesi'nde fidancılık yapan Habip Topçu, çiçeklerine toprak almak için zeytin ağacının dibini kazarken rastladığı metal parçayı fidanlığa götürdü.

Babasının elindeki metal parçanın el bombası olduğunu fark eden Selver Topçu, polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen Manisa Emniyet Müdürlüğü bomba imha ekipleri, yaptığı incelemenin ardından el bombasını kontrollü olarak patlattı.

Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Son dakika haber... Bir fidanlıkta bulunan el bombası imha edildi
Son dakika haber... Bir fidanlıkta bulunan el bombası imha edildi
Son dakika haber... Bir fidanlıkta bulunan el bombası imha edildi
Son dakika haber... Bir fidanlıkta bulunan el bombası imha edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ömer Çelik Süleyman Soylu Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Hande Erçel Nükhet Duru Rasim Öztekin Ayşegül Çınar
Spor Ali Koç Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hikmet Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Bir fidanlıkta bulunan el bombası imha edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 20:22:18. #1.16#
title