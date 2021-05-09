Manisa'da bir fabrikanın büro bölümünde çıkan yangın hasara neden oldu
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, hasara yol açtı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, hasara yol açtı.
Şehitler Mahallesi Gıda Çarşısı'nda bulunan bir kuru üzüm firmasının büro kısmında, elektrik arızasından kaynaklandığı iddia edilen yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangını kısa sürede söndüren ekipler, büroda bulunan 2 LPG tüpünü dışarı çıkarıp soğutma çalışması yaptı.
Yangın, iş yerinde hasara yol açtı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen