Manisa'da bir evde Roma dönemine ait kabartma ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da bir evde Roma dönemine ait kabartma ele geçirildi

AA, Ahmet Bayram - Güncel
 - Güncelleme:
Manisa'da bir evde Roma dönemine ait kabartma ele geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde, aralarında Roma dönemine ait "Eros" figürlü kabartma ve sütun parçalarının da bulunduğu tarihi eserler ele geçirildi.

SALİHLİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde, aralarında Roma dönemine ait "Eros" figürlü kabartma ve sütun parçalarının da bulunduğu tarihi eserler ele geçirildi.

Sart Mahallesi'nde yaşayan S.B'nin evinde ve eklentilerinde tarihi eser niteliğinde kalıntıların olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatan Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, adrese baskın düzenledi.

Evdeki aramalarda 3 parça halinde Roma dönemine ait "Eros" figürlü kabartma, 5 sütun başlığı ve 3 adet motifli taş ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.B, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Tarihi eserler, Manisa Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / Ahmet Bayram - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Salihli, Manisa, Roma, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title