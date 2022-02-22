Manisa'da bir evde Roma dönemine ait kabartma ele geçirildi
AA, Ahmet Bayram - Güncel
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Manisa'nın Salihli ilçesinde, aralarında Roma dönemine ait "Eros" figürlü kabartma ve sütun parçalarının da bulunduğu tarihi eserler ele geçirildi.
SALİHLİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde, aralarında Roma dönemine ait "Eros" figürlü kabartma ve sütun parçalarının da bulunduğu tarihi eserler ele geçirildi.
Sart Mahallesi'nde yaşayan S.B'nin evinde ve eklentilerinde tarihi eser niteliğinde kalıntıların olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatan Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, adrese baskın düzenledi.
Evdeki aramalarda 3 parça halinde Roma dönemine ait "Eros" figürlü kabartma, 5 sütun başlığı ve 3 adet motifli taş ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.B, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Tarihi eserler, Manisa Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
AA / Ahmet Bayram - Güncel