Manisa'da bir evde ocakta unutulan yemek yangın çıkardı
Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir evde ocakta unutulan yemek yangına neden oldu.
12.05.2020 16:14 | Son Güncelleme: 12.05.2020 16:14
Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir evde ocakta unutulan yemek yangına neden oldu.
Yedieylül Mahallesi Spor Sokaktaki apartmanın 4. katında bulunan dairenin mutfağından alev ve dumanların yükselmesi üzerine ev sahibi kadın ve 3 çocuğu, evden çıkarak komşularından yardım istedi.
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında evde maddi hasar oluşurken yangının ocağın üzerinde unutulan yemeğin taşmasından kaynaklandığı belirtildi.
Kaynak: AA