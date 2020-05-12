Manisa'da bir evde ocakta unutulan yemek yangın çıkardı Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir evde ocakta unutulan yemek yangına neden oldu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir evde ocakta unutulan yemek yangına neden oldu. Yedieylül Mahallesi Spor Sokaktaki apartmanın 4. katında bulunan dairenin mutfağından alev ve dumanların yükselmesi üzerine ev sahibi kadın ve 3 çocuğu, evden çıkarak komşularından yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında evde maddi hasar oluşurken yangının ocağın üzerinde unutulan yemeğin taşmasından kaynaklandığı belirtildi. Kaynak: AA