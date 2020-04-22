Manisa'da bir evde kumar oynayan 14 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlalden ceza Manisa'da bir evde kumar oynayan 14 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 44 bin 100 lira para cezası verildi.

Manisa'da bir evde kumar oynayan 14 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 44 bin 100 lira para cezası verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şehzadeler ilçesindeki bir evde kumar oynandığı yönündeki ihbarı değerlendiren polis ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda kumar oynamakta kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Ev sahibi N.Ö'ye kumar oynamak için yer temin etmekten adli işlem yapıldı. Adreste bulunan 14 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereği 3 bin 150'şer liradan toplam 44 bin 100 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA