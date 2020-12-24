Manisa'da bir evde çıkan yangında 81 yaşındaki yatağa bağımlı kadın öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Manisa'da bir evde çıkan yangında 81 yaşındaki yatağa bağımlı kadın öldü

24.12.2020 11:35 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:38
Manisa'da bir evde çıkan yangında 81 yaşındaki yatağa bağımlı kadın öldü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir evde çıkan yangında 81 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, 88 yaşındaki eşi yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir evde çıkan yangında 81 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, 88 yaşındaki eşi yaralandı.

Derbent Mahallesi Gümüş Sokağı'ndaki evde Bayram Özkara (88), sobayı yakmaya çalıştığı sırada alevler kontrolden çıktı.

Kısa sürede eve yayılan yangın nedeniyle yaralanan Özkara, dışarıya çıkarak çevredekilerden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında evde bulunan yatağa bağımlı hasta Necmiye Özkara (81), hayatını kaybetti.

Elinde ve yüzünde yanıklar oluşan Bayram Özkara'ya ise sağlık ekibi olay yerinde müdahale etti.

Söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel İsmail Demir Özlem Zengin Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Berk Oktay Murat Dalkılıç Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Cüneyt Çakır Samet Aybaba Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İngiltere Başakşehir Türk Lirası Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Manisa'da bir evde çıkan yangında 81 yaşındaki yatağa bağımlı kadın öldü | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 11:42:10. #1.14#
title