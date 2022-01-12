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Son dakika haberleri: Evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu

AA / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Manisa'nın Demirci ilçesinde bir evde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde bir evde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Esenyurt Mahallesi'nde Şerif Tosun'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evden dumanların yükseldiğini gören komşular, 78 yaşındaki Emine Tosun ile torunu Emine Tosun'u dışarı çıkardı.

Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Evinin yanması nedeniyle fenalaşan Tosun, 112 Acil Servis ekiplerince Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika haberleri: Evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu

Son dakika haberleri: Evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu

Son dakika haberleri: Evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu

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AA / Nurullah Kalay - Son Dakika Haberleri

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