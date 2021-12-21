Manisa'da bir doktor, göz tedavisine gelen hastalarına kitap hediye ediyor

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Sami İlker, muayenelerinin ardından hastalarına kitap veriyor.

Prof. Dr. Süleyman Sami İlker, AA muhabirine en büyük ülküsünün insanlara kitapları sevdirmek, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu belirterek, 26 yıldır görev yaptığı MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesine gelen hastalarını tedavilerinin ardından kitapla uğurladığını ifade etti.

Bağışlarla ve kendi bütçesiyle hastanedeki odasında küçük bir kütüphane kurduğunu dile getiren İlker, kitaplar için ayda 2 bin liranın üzerinde harcama yaptığını söyledi.

İlker, özellikle çocuk hastalarına kitap hediye etmeye özen gösterdiğini anlatarak, "Çocuğa kitap hediye ettiğimizde hastane korkusu da gidiyor. Muayene sürecimiz de kolay oluyor. Çocuğa kitabın önemli olduğu algısının ilk adımını da oluşturmuş oluyoruz." dedi.

Günlük ortalama 40 kitabı hastalarıyla buluşturduğunu aktaran Prof. Dr. İlker, "Tıp Fakültesinde derslere girdiğimde öğrencilerime de Türk ve dünya klasiklerinden kitaplar hediye ediyorum. Sevgi paylaşmayı gerektiriyor." diye konuştu.

İlker, hastalarının ve öğrencilerinin kitap hediye edilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Hastalarım kitapları gördüklerinde buranın farklı bir klinik olduğunu görüyorlar. Raflardaki kitapların bir kısmını ben aldım, kalanı da bağıştır. Çocuklarımız hep sınav yarışı içerisinde. Spor, güzel sanatlar, müzik gibi alanlarda yer alamıyorlar. Bu vesileyle onlara kitap okumayı aşılamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

AA / Yusuf Böyük - Son Dakika Haberleri

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