Manisa'da bir dilencinin üzerinden 14 bin lira çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Manisa'da bir dilencinin üzerinden 14 bin lira çıktı

04.03.2021 20:17 | Son Güncelleme: 04.03.2021 20:20
Manisa'da bir dilencinin üzerinden 14 bin lira çıktı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir dilencinin üst aramasında çıkan 14 bin 135 liraya el konuldu.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir dilencinin üst aramasında çıkan 14 bin 135 liraya el konuldu.

İlçe esnafının şikayeti üzerine zabıta ekipleri, sokakta dilenen konuşma ve işitme engelli R.Ç'yi yakaladı.

Üzerinden 14 bin 135 lira para çıkan R.Ç, ikamet ettiği Denizli'ye gönderildi.

Ele geçirilen paraya, Kabahatler Kanununa göre mülkiyeti kamuya aktarılmak üzere el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Hulusi Akar Cahit Özkan Devlet Bahçeli Berat Albayrak
Magazin İrem Derici Aleyna Tilki Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Cüneyt Çakır Ünal Karaman Rıza Çalımbay Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Manisa'da bir dilencinin üzerinden 14 bin lira çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 20:21:31. #1.16#
title