Manisa'da bir dilencinin üzerinden 14 bin lira çıktı
04.03.2021 20:17 | Son Güncelleme: 04.03.2021 20:20
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir dilencinin üst aramasında çıkan 14 bin 135 liraya el konuldu.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir dilencinin üst aramasında çıkan 14 bin 135 liraya el konuldu.
İlçe esnafının şikayeti üzerine zabıta ekipleri, sokakta dilenen konuşma ve işitme engelli R.Ç'yi yakaladı.
Üzerinden 14 bin 135 lira para çıkan R.Ç, ikamet ettiği Denizli'ye gönderildi.
Ele geçirilen paraya, Kabahatler Kanununa göre mülkiyeti kamuya aktarılmak üzere el konuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan