Manisa'da bir çiftliğin deposundaki 400 ton saman yandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir tarım işletmesinde çıkan yangında 400 ton saman yandı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir tarım işletmesinde çıkan yangında 400 ton saman yandı.
İlçenin kırsal mahallelerinde Musacalı'da B.K'ya (47) ait tarım işletmesinin bahçesinde bulunan saman deposunda yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında 400 ton samanın yandığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen