Manisa'da bir çiftçi tarlasını sürerken lahit buldu
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Manisa'da bir çiftçi tarlasını sürerken lahit buldu

Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel
Manisa'da bir çiftçi tarlasını sürerken lahit buldu

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde bir çiftçi, tarlasını sürerken Helenistik döneme ait lahit buldu.

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Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde bir çiftçi, tarlasını sürerken Helenistik döneme ait lahit buldu.

İlçeye bağlı Taşkuyucak Mahallesi Akçaova mevkisindeki tarlasını traktörle süren E.G, pulluğuna lahit kapağının takıldığını fark etti.

E.G, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Manisa Müze Müdürlüğü ekiplerince açılan lahitten Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları, 2 toprak kap ile 4 obje çıktı.

Ekipler, kemikleri, toprak kapları ve çıkan objeleri muhafaza altına alıp lahdi kapattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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