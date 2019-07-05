Manisa'da bir çiftçi evinde ölü bulundu

MANİSA(AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çiftçilikle uğraşan Ramazan Şen (54) evinde ölü bulundu.

Işıklar Mahallesi'nde yaşayan Şen'den haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Eve gelen jandarma ekipleri, Şen'i yerde hareketsiz görünce sağlık ekiplerini çağırdı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Şen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Üzerinde herhangi bir darp ve yara izin bulunmayan Şen'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlemesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA