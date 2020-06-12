Manisa'da bir apartman karantinaya alındı Manisa'nın Salihli ilçesinde bir apartmanın karantinaya alındığı bildirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir apartmanın karantinaya alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Seyrantepe Mahallesi 155. sokaktaki bir apartman, pozitif vakayla temaslı kişilerin bulunması dolayısıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

14 günlük karantina süresince apartmandaki vatandaşların acil sağlık ihtiyaçlarının kolluk kuvvetlerince diğer ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanacak.

Kaynak: AA