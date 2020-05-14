Manisa'da bir apartman karantinaya alındı Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir apartman karantinaya alındı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir apartman karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Yeni Mahalle 4748. sokaktaki apartman, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Karar üzerine ekipler, apartman sakinlerini bilgilendirerek karantina uygulamasını başlattı.

Manisa'da 4 mahalle ve 2 sokak ile 8 apartmanın, karantina süreçleri devam ediyor.

Kaynak: AA