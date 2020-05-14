Manisa'da bir apartman karantinaya alındı Manisa Valiliği, Yunusemre ilçesi Yeni Mahalle'de bir apartmanın 14 gün süreyle karantinaya alındığını duyurdu.

Manisa Valiliği, Yunusemre ilçesi Yeni Mahalle'de bir apartmanın 14 gün süreyle karantinaya alındığını duyurdu.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Yunusemre ilçesi Yeni Mahalle 4748 Sokak No: 40 adresinde bulunan apartman, 14 Mayıs 2020 saat 24: 00'den, 14 Mayıs 2020 tarihine kadar 14 gün süresince; korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 2020/40 sayılı kararı ile karantina altına alınmıştır" denildi. - MANİSA

Kaynak: İHA