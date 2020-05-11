Manisa'da bir apartman karantinaya alındı

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kocaçeşme Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın karantinaya alınmasına karar verdi.

Karantina tedbirinin 14 gün süreyle uygulanacağı belirtildi.

Kaynak: AA