Manisa'da bir apartman karantinaya alındı
11.05.2020 08:52 | Son Güncelleme: 11.05.2020 08:52
Manisa'nın Salihli ilçesinde bir apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantinaya alındı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde bir apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kocaçeşme Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın karantinaya alınmasına karar verdi.
Karantina tedbirinin 14 gün süreyle uygulanacağı belirtildi.
Kaynak: AA