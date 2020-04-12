Manisa'da bir apartman daha karantinaya alındı Manisa'da daha önce Akhisar ve Soma ilçelerinde korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan apartmanların ardından Turgutlu ilçesinde de bir apartman karantinaya alındı.

Manisa'da daha önce Akhisar ve Soma ilçelerinde korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan apartmanların ardından Turgutlu ilçesinde de bir apartman karantinaya alındı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir apartmanın korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındığı açıklandı. Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Turgutlu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Şehit Bülent İlhan Sokak No: 39'da bulunan apartman, 12.04.2020 tarihi itibarıyla korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 12.04.2020 tarihli ve 2020/26 sayılı kararı ile karantina altına alınmıştır" denildi. - MANİSA Kaynak: İHA