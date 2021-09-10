Manisa'da bin 740 kök kenevir ele geçirildi - Haberler
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Manisa'da bin 740 kök kenevir ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Manisa'da bin 740 kök kenevir ele geçirildi

Manisa'nın Gördes ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bin 740 kök kenevir ele geçirildi.

Manisa'nın Gördes ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bin 740 kök kenevir ele geçirildi.

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Sarıaliler Mahallesi Kale mevkiinde B.A.K. isimli şahsın arazisinde kenevir ekildiği bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete çekti. Arazide yapılan incelemede ekili bin 740 kök kenevir ele geçirilerek imha edilmek üzere toplandı. Operasyon kapsamında arazi sahibi B.A.K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. - MANİSA

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