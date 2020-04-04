Manisa'da bin 521 araç geri çevrildi Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 31 şehre giriş çıkışların kapatılması sonrası Manisa'da da yapılan denetimlerde, toplamda bin 521 araç ile birlikte 2 bin 542 kişinin kente giriş çıkışına izin verilmedi.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 31 şehre giriş çıkışların kapatılması sonrası Manisa'da da yapılan denetimlerde, toplamda bin 521 araç ile birlikte 2 bin 542 kişinin kente giriş çıkışına izin verilmedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışların kapatıldığını açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı, yeni tedbirlere ilişkin genelgeyi valiliklere gönderdi. Bu kapsamda Manisa'da da kolluk kuvvetleri, şehrin giriş ve çıkışında bulunan uygulama noktalarında istisnai durumu olanların haricindeki araçların kente giriş-çıkışına izin vermedi. Manisa Valiliği, 00.00 - 18.00 saatleri arasında şehrin giriş çıkışlarındaki 24 ayrı noktada, bin 521 araç ile birlikte 2 bin 542 kişinin geri çevrildiğini bildirdi. - MANİSA

Kaynak: İHA