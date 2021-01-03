Manisa'da bıçaklı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı
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Manisa'da bıçaklı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı

03.01.2021 01:17 | Son Güncelleme: 03.01.2021 01:20
Manisa'da bıçaklı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bıçaklı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bıçaklı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Subaşı Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdı.

Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

Kavgada Vedat İ. (48), Velişah İ. (18) ve Ali Rıza A. (53) yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen

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