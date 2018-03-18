Manisa'da Bıçaklı Kavga: 5 Yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada, 5 kişi bıçakla çeşitli yerlerinden yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Subaşı Mahallesi Son Sokak üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine B.E.K. (13), Bedran G. (18), Oktay M. (19), Ali T. (18) ve Doğukan Ş. (18) vücutlarının çeşitli bölgelerine aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandılar.

Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumları ağır olan Bedran G. (18) ve Ali T. (18) ameliyata alındı.

Polis, kavgaya karıştıkları öne sürülen bazı şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.